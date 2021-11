AbbracciAmo Taranto, una domenica di cittadinanza attiva al Parco Archeologico

Una domenica all’insegna dell’educazione ambientale e della cittadinanza attiva. Questo il senso di AbbracciAmo Taranto, iniziativa svoltasi questa mattina. La manifestazione è nata su impulso della piscina Mediterraneo di Taranto, ma ha raccolto un gran numero di adesioni tra associazioni, scuola, imprese, istituzioni.

Oltre un centinaio di ragazze, ragazzi, giovani e meno giovani si sono dati appuntamento alle 9 al Parco delle Mura Greche, in prossimità della scuola Volta ed hanno dato vita ad una serie di interventi di pulizia e risistemazione della zona. Hanno aderito e fornito la loro partecipazione e collaborazione: Comune di Taranto, Kyma Ambiente, le associazioni SiAmo Taranto, Retake Taranto, ente di promozione sportiva OPES Italia, Decathlon e Centrale del latte Puglia, gli istituti scolastici Cabrini e Volta, San Nunzio Sulprizio e le parrocchie della Vicaria orientale I, agenzia Graphilandia e la scuola di grafica e fumetto Grafite.





I volontari hanno raccolto diversi sacchi di rifiuti ed hanno tinteggiato alcuni muretti ed un piccolo fabbricato in muratura. Un gesto concreto, per contribuire al decoro cittadino, alla tutela delle aree verdi. La difesa dell’ambiente oltre che dalla risoluzione di grandi temi di carattere globale, come il surriscaldamento del pianeta, passa anche attraverso piccoli gesti quotidiani. AbbracciAmo Taranto ha voluto fare leva proprio su questa sensibilità per educare giovani e meno giovani.