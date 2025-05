A Trieste un premio internazionale alla Jonian Dolphin Conservation

A Trieste l’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee ha conferito il Premio Academy Award alla Jonian Dolphin Conservation, l’associazione di ricerca scientifica che monitora, studia e tutela la presenza dei cetacei nel Mar Jonio. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato a Vittorio Pollazzon, Presidente della JDC, da Paolo Ferraro, Presidente dell’Accademia Internazionale di Scienze e tecniche subacquee, presente anche il founder JDC Carmelo Fanizza.

Il conferimento è avvenuto nell’ambito della quattordicesima edizione di ‘Mare Nordest’, manifestazione internazionale che, unendo ambiente, cultura, scienza, sport e arte, si è confermata anche nel 2025 punto di riferimento per le attività legate al mare. Da sempre l’attenzione alla tutela della biodiversità marina è uno dei temi centrali di ‘Mare Nordest’, con interventi che coinvolgono scienziati, subacquei e associazioni ambientaliste; la collaborazione tra enti e istituzioni garantisce alla manifestazione una divulgazione scientifica di alto livello, favorendo una sensibilizzazione diffusa sulle problematiche del mare e delle attività subacquee.

Nell’ambito di ‘Mare Nordest, ogni anno l’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee conferisce il premio Tridente d’Oro a personalità di livello internazionale che si sono distinte per le loro attività legate al mare, come archeologi subacquei, operatori e ricercatori in campo tecnico-scientifico dell’ecosistema marino, con una particolare attenzione a coloro che hanno contribuito in maniera importante allo sviluppo delle attività subacquee in senso multidisciplinare. Da pochi anni, inoltre, l’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee assegna anche il Premio Academy Award, che è il corrispettivo del Tridente d’Oro ma che premia società, associazioni, enti o istituzioni, che quest’anno è stato conferito alla Jonian Dolphin Conservation di Taranto.

«Siamo onorati e lusingati di ricevere questo importante premio che promuove la cultura del mare a 360 gradi, abbracciando la subacquea, la ricerca, il turismo e la difesa ambientale – ha commentato un emozionato Vittorio Pollazzon – perché rappresenta un riconoscimento internazionale di tutte le attività che da oltre quindici anni la JDC svolge, in mare e presso il Centro Ketos in Palazzo Amati, per lo studio e la tutela della biodiversità dei nostri mari. Questo è un premio – ha poi detto Vittorio Pollazzon – che sento di dover condividere con tutti coloro che ogni giorno lavorano, con passione e dedizione, nella JDC per la tutela del nostro meraviglioso mare. Il Premio Academy Award ci sprona a continuare con maggiore impegno le nostre attività, soprattutto a cercare di coinvolgere un sempre maggiore numero di cittadini, associazioni e istituzioni, per far conoscere loro la straordinaria bellezza che il nostro mare esprime, troppo spesso misconosciuta dai più: il mare è poesia, il mare è vita, il mare è emozione. Dobbiamo preservarlo per le future generazioni».