A Taranto un evento per la Giornata Internazionale della Pace

Pace fa rima con arte il prossimo 22 settembre, a Taranto. Dalle ore 17.30, nel Cortile dei Pescatori del centro commerciale “Porte dello Jonio” gestito da Nhood, si svolgerà “Arte, cultura e live perfomance”. L’evento si tiene in occasione della Giornata Internazionale della Pace ed assume un significato profondo in un momento in cui nel mondo si riaccendono tensioni e conflitti bellici.

La manifestazione è organizzata da Porte dello Jonio in collaborazione con Ki.Fra Comunicazione & Eventi e sarà presentata dal giornalista Matteo Schinaia. “Abbiamo pensato a questa iniziativa – spiega Mauro Tatulli, direttore di Porte dello Jonio gestitito da Nhood – per celebrare la Giornata Internazionale della Pace in maniera diversa e per sensibilizzare il maggior numero di persone sui temi della pacifica convivenza tra popoli e stati. Abbiamo pensato all’arte, declinata nelle sue varie espressioni, come linguaggio universale che unisce i popoli”.

Fitto il programma della serata che per tutta la sua durata sarà accompagnata dal sestetto d’archi “Harmonic Leggèria” che creerà un’atmosfera suggestiva e carica di emozione. Ci sarà spazio per la poesia con l’associazione Culturale “Poiesis”. Il presidente del sodalizio, Giovanni Monopoli ed i poeti Sara Leo e Cristina Sisto declameranno versi dedicati alla pace.

L’associazione “Spazio 8” darà vita ad un passo a due di danza intitolato “Tregua”, una performance che evidenzia la connessione tra forza, saggezza e amore in un percorso che dal conflitto evolve verso la quiete e la tregua. Per le arti figurative, la mostra curata da Immacolata Zabatti, impreziosirà ulteriormente la serata con opere dedicate alla pace. Un appuntamento di grande rilievo, un’esperienza di partecipazione che attraverso l’arte vuole lanciare un messaggio di pace e fratellanza universale.