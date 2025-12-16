A Taranto Oriente ed Occidente s’incontrano: il programma della IX Mostra del Cinema



Film, workshop e incontri con ospiti internazionali per la IX Mostra del Cinema di Taranto «Levante: dove l’Oriente incontra l’Occidente». Mercoledì 17 dicembre (Palazzo Pantaleo ore 11) il regista Alfredo Traversa coordina l’incontro Atleti della cultura, in vista dei Giochi del Mediterraneo, con una serie di interventi di operatori culturali e associazioni. Le conclusioni sono affidate a Fabrizio Iurlano.

Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 nel Palazzo della Provincia le proiezioni dei film per le sezioni Memory e Palestine. Ogni pellicola è commentata dal critico cinematografico Livio Costarella.

Nel pomeriggio, a Palazzo Pantaleo, spazio ai workshop aperti a professionisti e amatori del mondo del cinema.

Alle 16 la fotografa e regista Valentina Belli con Vedere il contemporaneo: la direzione della fotografia oggi, alle 18 l’artista visivo e scenografo Gaetano Russo con Tra Cinema e Teatro: il lavoro dello scenografo. Per partecipare ai workshop non occorre prenotazione.

Giovedì 18 dicembre (Palazzo della Provincia, ore 11) sarà a Taranto Atef Abu Saif, già ministro della Cultura di Palestina. Nato a Gaza, è uno scrittore e intellettuale palestinese, autore di romanzi, racconti e importanti diari di guerra. Nato nel campo profughi di Jabalia da una famiglia originaria di Giaffa, ha studiato a Birzeit, Bradford e Firenze. Il suo romanzo Running in Place è stato il primo libro di un autore di Gaza tradotto in ebraico. Durante la guerra del 2023 ha scritto diari quotidiani raccolti in Don’t Look Left (2024), testimonianza diretta della devastazione nel territorio.

Nel 2019 è stato aggredito durante le proteste contro Hamas. Abu Saif dialogherà con Annalisa Adamo sui temi di stretta attualità del conflitto in corso.

Nel pomeriggio le proiezioni di film per le sezioni Memory e Palestine con una serie di lavori di autori provenienti dalle zone di guerra e alcuni girati proprio durante il conflitto (dalle ore 15 al Mudit, dalle ore 16 nel Palazzo della Provincia).



Nel Mudit in via Plateja 51, sempre nel pomeriggio, incontro con i rappresentanti del Gaza International Festival Women’s Cinema e Archivio Audiovisivo del movimento operaio e democratico Monica Maurer, regista e giornalista indipendente, e Milena Fiore, video editor e digital archive technician.

Per tutta la giornata, in queste sedi, film di autori per la maggior parte provenienti dalla Palestina. Ogni pellicola è commentata dal critico cinematografico Livio Costarella.

Il programma completo è consultabile su www.mostracinemataranto.org e pagine Facebook “Mostra del Cinema di Taranto” e Instagram “mostracinemataranto”. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

La Mostra del Cinema di Taranto “Levante: dove l’Oriente incontra l’Occidente” è sostenuta dal Poc Puglia 2021-2027, Area tematica 06-Linea di Intervento 06.02 “Attività culturali”, Piano Strategico della Cultura della Regione Puglia. L’evento è realizzato con la partecipazione del Comune di Taranto.

Patrocini: Regione Puglia, Comune di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Leporano, Comune di San Giorgio Jonico, Comune di Carosino, Comune di Grottaglie, Jonian Dolphin Conservation, Mosfilm, Giornate del Cinema di Cartagine, Gaza International Festival For Women’s Cinema, Babele Aps, Alzaia Aps, La Giraffa Onlus, Fai delegazione Taranto, Lumsa Taranto, Università degli Studi di Bari, Accademia Belle Arti Bari, Pugliesi Nel Mondo-Regione Puglia, Rai Puglia, Apulia Film Commission.