A Taranto la seconda giornata del Campionato autunnale di Vela d’altura

Domenica 19 ottobre nella acque della rada di Mar Grande adiacenti la sede Lega Navale Italiana sezione di Taranto, si è svolta la seconda giornata del Campionato Autunnale di vela d’altura Città di Taranto. Sono state svolte tre prove molto tecniche: nel corso della prima il vento proveniente da Nord Ovest ha iniziato ad avere delle oscillazioni per tale ragione le imbarcazioni hanno dovuto seguire i salti di vento e per questo la prova è stata molto tattica.

Nella seconda, invece, il vento è ruotato a Nord, il Comitato di Regata ha prontamente riposizionato il Campo di regata, questa prova è stata più regolare dal punto di vista del vento pertanto gli equipaggi si sono sfidati molto più sulla tecnica di conduzione. Infine la terza prova è stata regolare per quanto riguarda la direzione del vento che però ha iniziato a diminuire d’intensità, pertanto il Comitato ha optato per una riduzione di percorso.

In classifica dopo la seconda giornata di regate nell’Altura categoria OCR in testa alla classifica l’imbarcazione “SOFT” mentre nella Mini Altura classe J24 al comando “ALPHARD”. Quella di domenica scorsa è stata una bella giornata di mare e di vela grazie all’organizzazione della Lega Navale Italiana sezione di Taranto e la sezione Velica della M.M. di Taranto, alla direzione della manifestazione da parte del Comitato di regata, alla professionalità degli equipaggi e alla rada di Mar Grande che, come sempre, offre in tutti i periodi dell’anno uno scenario unico per lo sport della Vela e di tutti gli altri sport acquatici. (Foto fornite da ufficio stampa Lega Navale sezione di Taranto)