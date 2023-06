A Taranto il Disability Pride

Si svolgerà il prossimo 25 giugno il Disability Pride Taranto organizzato da Dis-Education, Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica.

“Il Disability Pride – spiega una nota stampa – è nato negli USA, in seguito importato in Italia a Ragusa,si è già affermato in alcune città come Torino, Genova, Milano,Bologna e Roma, questa sarà la prima edizione per Taranto, e per la Puglia.





Il corteo partirà dall’Arsenale militare, attraverserà le vie principali per approdare in piazza Garibaldi dove sarà allestita la cassa armonica per l’esibizione di diversi artisti come illustrerà dettagliatamente Marco D’Adria. L’associazione Dis-education si dedica al sostegno e assistenza della comunità per garantire una vita dignitosa ed autonoma a tutte le persone disabili o loro vicine,, senza discriminazione alcuna, promuovendo l’inclusione sociale e la parità effettiva dei diritti”.