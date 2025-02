A Taranto beneficenza a ritmo di swing, evento nella base dell’Aeronautica

ll fascino intramontabile dello swing e il calore della solidarietà si incontrano nella quinta edizione del Beauties and Soldiers Swing Camp. L’evento “Hangar Swing Night” si terrà, a partire dalle 21.00, sabato 8 marzo 2025 nella base della Svam dell’Aeronautica di Taranto.

Si tratta del racconta dell’arrivo della musica swing in Europa, durante la Seconda Guerra Mondiale, portata dalle truppe alleate come simbolo di libertà e rinascita. Una serata speciale che unirà spettacolo e impegno sociale, con un programma ricco di emozioni e grandi artisti.

Protagonisti della serata saranno i pugliesi Spaghetti Brothers e i romani New Tones, due band che faranno rivivere le atmosfere dell’epoca con un travolgente repertorio swing.

Ballerini di fama internazionale protagonisti, dalla Germani Lisa Keller e Hannes Rippel, da Milano Matteo De Stefano e Serena Grumi, e da Bologna Luca Rizzoli e Carlotta Mignani.

Oltre alla musica e al ballo, l’Hangar Swing Night avrà un’importante finalità benefica. L’evento avrà luogo all’interno dell’Hangar S100 della Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare che, grazie alla collaborazione con l’Associazione S.I.M.BA ODV di Taranto, consentirà di devolvere il ricavato della serata a sostegno dei bambini ricoverati nel reparto di oncologia dell’Ospedale S.S. Annunziata di Taranto. “Per immergersi completamente nell’atmosfera storica dell’evento, come dress code si consigliano abbigliamento e accessori vintage o militari; per le donne, inoltre, sarà disponibile un angolo hairstyling in stile vintage, per un tocco di eleganza retrò” specificano gli organizzatori. Per arricchire ulteriormente questa esperienza, tutti i partecipanti potranno degustare un calice di vino o un drink offerto in collaborazione con alcune aziende enogastronomiche pugliesi. Per informazioni e prenotazione, obbligatoria entro le ore 24.00 di giovedì 6 marzo, contattare il 3335030498 o info@beswing.it, oppure tutti i giorni, compresi festivi, dalle ore 18.00 alle ore 21.00, presso la sede di Be Swing, in via Mazzini 23 a Taranto,