A scuola con i Carabinieri contro le truffe

Nei giorni scorsi, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Martina Franca, Capitano Silvana Fabbricatore, accompagnata dal Comandante della Stazione di quel comune, Luogotenente Antonio Galasso, ha voluto incontrare studenti, genitori e docenti dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” per affrontare e far conoscere i metodi di contrasto e prevenzione all’odioso fenomeno delle truffe.

L’Ufficiale ha favorito la trattazione dei casi più ricorrenti degli stratagemmi maggiormente utilizzati dai truffatori, proprio al fine di mettere in guardia sia le persone più deboli e fragili sia gli attenti nipotini, e sia gli insegnanti dell’istituto, dai subdoli escamotage di astuti truffaldini che, come ribadito dal Capitano, fanno leva sui sentimenti e sulla solitudine di chi, in buona fede, è disposto a ceder loro anche i preziosi più cari pur di aiutare quello che gli fanno credere essere un parente o un amico in difficoltà.

Ancora una volta, indispensabile ribadire un concetto chiave: comporre, con un telefono diverso dal fisso su cui generalmente si viene contattati, il numero di pronto intervento “112”. Ci si potrà, solo a quel punto, confrontare con un interlocutore qualificato, in grado di rasserenare la potenziale vittima e di raccogliere in tempo utile tutte le informazioni per incastrare i sedicenti “avvocati”, “ufficiali giudiziari”, “carabinieri”, “poliziotti”, e così via.