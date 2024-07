A Montemesola “La notte (in) bianco del marchese”

L’Associazione Culturale e Teatrale “Il Carrozzone” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Montemesola ed ERComunicazione, ha organizzato “La notte (in) bianco del Marchese” in programma il prossimo 13 agosto.





“Sarà una notte lunga – spiega una nota stampa – intrisa di divertimento che si pone l’obiettivo di far vivere tutto il centro storico del bellissimo borgo in provincia di Taranto. Le centrali via Roma e Rimembranze, via Regina Margherita, Via Verdi e via Vittorio Emanuele, vedranno la presenza di punti food ed intrattenimento artistici e musicali a cura delle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa. Il primo successo è proprio questo: il 99% delle attività commerciali del paese ha aderito con il proprio contributo a dar vita alla notte più lunga dell’anno”.



L’evento avrà inizio alle ore 21.00 con il marchese e la marchesa che, in Piazza IV Novembre, dinanzi al portale del Palazzo Marchesale, leggeranno “l’editto” avviando ufficialmente la Notte in bianco e accogliendo i visitatori che potranno girare per le vie del centro storico, degustando prelibatezze locali presso i vari stand e divertendosi con i numerosi gruppi musicali e cover band collocati nelle varie postazioni.





Carne alla brace, panini, pizze, drink, salumi affettati sul momento, biscotti tipici con mandorle pugliesi, prodotti caseari, gelati e dolci. Alla Notte in bianco ce ne sarà per tutti i gusti. L’appuntamento è per martedì 13 agosto 2024, a partire dalle ore 21.00 in Piazza IV Novembre, con ingresso libero.