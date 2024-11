A Job&Orienta un’App di Its Academy Mobilità sul trasporto pubblico sostenibile

Orari di treni, bus urbani ed extraurbani. Possibilità di noleggiare auto, bici e altri mezzi elettrici. Sharing, mobilità sostenibile e servizi di trasporto pubblico locale in pochi clic. Tutto racchiuso in una App progettata dagli studenti di ITS Academy Mobilità.

L’Applicazione ha superato una severa selezione nell’ambito del concorso nazionale ITS 4.0, classificandosi al terzo posto nella categoria Sostenibilità. Il progetto è stato presentato nella giornata inaugurale di Job&Orienta 2024, a Verona, alla presenza dei ministri Francesco Lollobrigida (Agricoltura e Sovranità Alimentare) e Giuseppe Valditara (Istruzione e Merito). Proprio Valditara ha anche visitato lo stand di ITS Academy Mobilità e incontrato gli studenti presenti.

“Siamo particolarmente contenti – dichiara Luigia Tocci, direttore di ITS Academy Mobilità – dell’opportunità offerta ai nostri studenti dei corsi di Intermodal Logistics Manager e International Shipping Manager che, insieme ai docenti, hanno progettato e realizzato l’app. Inoltre, Job&Orienta ci consente di proseguire e intensificare le attività di orientamento che ci vedono impegnati ogni giorno con una particolare attenzione ai rapporti con gli istituti superiori perchè vogliamo aiutare i ragazzi a scoprire il loro talento”.

“La nostra app è coesa e user friendly – spiega Gianluca Raffo, tutor di ITS Academy Mobilità – il suo utilizzo è facile e intuitivo e prevede, tra le altre cose, un sistema premiale a punti riferito alle mancate emissioni di CO2 ottenute utilizzando mezzi pubblici ed ecosostenibili”.

Gli ITS occupano un posto di rilievo nel sistema di istruzione e formazione nazionale, un ruolo rafforzato dalla riforma del 4+2 voluta dal ministro. “Gli ITS hanno un ruolo fondamentale – ha detto Valditara – tanto è vero che abbiamo creato la filiera e i campus per valorizzare l’intero sistema. Su questo stiamo investendo molto: abbiamo già stanziato l’88% delle risorse con una percentuale di spesa del 30%”.

La rete degli Istituti tecnologici superiori conta in Italia 45.300 iscritti, 1800 corsi. “I nostri ragazzi stanno diventando fondamentali per il sistema produttivo italiano – ha sottolineato Guido Torrielli, presidente della Rete ITS Italy – gli ITS sono un modello rivoluzionario perchè sono dotati della flessibilità che altri non hanno. I nostri percorsi formativi, infatti, ogni anno vengono adeguati alle nuove tecnologie e all’innovazione consentendo di soddisfare immediatamente il fabbisogno delle imprese”.