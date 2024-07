A Grottaglie il XXXI Concorso di Ceramica Contemporanea ‘Mediterraneo’

L’arte ceramica contemporanea ha brillato ieri sera al Castello Episcopio di Grottaglie, dove si è svolta l’inaugurazione del XXXI Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo”. Un’edizione ricca di capolavori e che ha visto la partecipazione di artisti da tutto il mondo (foto diffusa dal Comune di Grottaglie).

Protagonista indiscusso della serata è stato l’artista cinese Lei Shao, che ha conquistato il primo premio “Mediterraneo” con la sua opera “Slow Moving Shadow”.



L’opera ha incantato la giuria per la “forte carica materica, l’apparente fragilità e la complessa struttura che rievoca antiche forme architettoniche”. Un connubio perfetto tra tradizione e innovazione che ha saputo lasciare il pubblico senza fiato.

Secondo premio per “Winter Doe” dell’ucraina Ielizaveta Portnova, un’opera poetica che rappresenta un animale che si muove con cautela sulla terra, realizzata con maestria tecnica e ricca di profonde riflessioni.

Il premio “Residenza d’artista”, promosso dalla BCC di San Marzano per gli under 35, è stato assegnato a Zheng Ying per Purity of True Feelings “Multicolor I”. Un’opera che ha saputo cogliere con delicatezza ed eleganza la complessità delle relazioni umane.

La giuria ha inoltre attribuito menzioni speciali a: Kimie Ino, Brasile; Michael Rice, Irlanda; Terenzio Sonda, Bassano del Grappa (Vicenza); Francesco Spagnulo, Grottaglie (Taranto); Danijela Pivasevic-Tenner, Serbia

‘ La serata si è conclusa con un’ondata di ammirazione per tutti gli artisti partecipanti – si legge nella nota del Comune – Il XXXI Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo” ha confermato Grottaglie come centro nevralgico per l’arte ceramica contemporanea, un evento che ha esaltato l’eccellenza e la creatività, lasciando un segno indelebile nel panorama artistico internazionale.

Il Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo” è organizzato dal Comune di Grottaglie patrocinato da Regione Puglia, Confindustria Taranto, Confartigianato, Associazione Italiana Città delle Ceramiche con il contributo di BCC San Marzano, del Gruppo Megamark e Gesfa Srl. Sponsor tecnici: Azienda Agricola Vetrere e Monun Srl.