A gonfie vele la regata d’altura “Jonica 130”

Si è conclusa la seconda edizione della regata d’altura Jonica 130 e della Jonica 65, disputatesi dall’8 al 10 maggio nelle acque del Mar Ionio, l’evento sportivo organizzato dal Circolo Vela Argonauti ed altri 7 circoli velici: Ondabuena, Alto Jonio, S.C. Pulsano, Azimuth, LNI delle tre Sezioni di Campomarino di Maruggio, Porto Cesareo e Gallipoli.



La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose imbarcazioni, 31 iscritte, che si sono misurate sul percorso offshore particolarmente impegnativo, con partenza e arrivo da Porto degli Argonauti (Marina di Pisticci) per una distanza complessiva di 130 miglia nautiche, di qui il nome dell’iniziativa, mentre la Regata 65 ha visto i partecipanti fermarsi a Gallipoli al termine della prima tratta senza effettuare il ritorno in Basilicata.



La partenza da Marina di Pisticci è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche severe, con una pioggia battente e un mare mosso dall’onda lunga che hanno subito messo alla prova la preparazione e la determinazione degli equipaggi. La flotta ha navigato in precarie condizioni meteo fino all’arrivo nella Rada di Mar Grande di Taranto, dove nel frattempo si tenevano, proprio in mare, i festeggiamenti per il Patrono San Cataldo.



Nel capoluogo jonico ha finalmente ha smesso di piovere, lasciando spazio a una seconda

fase di regata estremamente tecnica e dinamica. I passaggi successivi verso Campomarino, Porto Cesareo e Gallipoli sono stati caratterizzati da un vento favorevole in poppa, che ha permesso a tutte le imbarcazioni di issare gli spinnaker, regalando una splendida andatura e grande spettacolo visivo da terra.



La vera sfida tattica si è consumata nella risalita finale: da Gallipoli, dove si è conclusa la Ionica 65, le imbarcazioni iscritte alla 130 hanno fatto rientro diretto al Porto degli Argonauti, coprendo altre 65 miglia marine. Gli equipaggi hanno affrontato un unico, lunghissimo bordo di bolina. Condizioni meteo-marine complessivamente eccellenti per lavorare di fino sulle regolazioni delle vele e divertirsi sotto il profilo tecnico; le impegnative caratteristiche del percorso hanno comunque indotto alcuni equipaggi a preferire il ritiro lungo il tragitto.

Nella cornice del Porto degli Argonauti e del suo Resort immerso nel verde, si è svolta la cerimonia di premiazione, diretta da Andrea Milizia, ideatore ed organizzatore dell’evento, e dai presidenti degli 8 circoli velici coinvolti, alla presenza di tutto CdR (Alberico Albano, Domenico Pugliatti, Bruno Rossi, Salvatore Cunto). Oltre ai premi di categoria, l’edizione di quest’anno ha visto l’assegnazione di numerosi gadget messi a disposizione dai partner dell’evento. La promessa è stata di rivedersi tutti nel 2027 con una nuova e sempre più coinvolgente edizione della regata. (Foto Andrea Milizia fornita da ufficio stampa).