A Crispiano una giornata di sport e inclusione sociale

Una festa dello sport per tutti all’insegna della partecipazione e dell’inclusione. Si è svolta nel centro sportivo Albatros di Crispiano. Gli istruttori HSA dell’asd Enjoy your Dive Taranto hanno coinvolto un nutrito gruppo di ragazzi con disabilità appartenenti ad associazioni e scuole del territorio in attività acquatiche (e non solo), per trascorrere una giornata spensierata e di concreta inclusione sociale.





Gli istruttori dell’asd Enjoy your Dive Taranto, di Sub Murena e asd Olimpia di Taranto, Scuola del mare di Monopoli, Murgia Sub di Cassano Murge, Scuba Dive di Brindisi e Poseidon Blu di Molfetta, hanno aiutato i ragazzi nello svolgimento di attività acquatiche: snorkeling, apnea, subacquea.

A bordo vasca i componenti del laboratorio di musica Heart’s Music, hanno svolto attività musicale. Si sono svolte anche dimostrazioni di primo soccorso a cura dell’istruttrice abilitata Stefania Amodio. (Foto laRinghiera)