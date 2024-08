A Canneto Sound Fusion arriva Ashibah

Un’energia esplosiva, ma allo stesso tempo raffinati live set. In lei convivono culture diverse: viene dalla Danimarca, ma sino a 19 anni ha vissuto al Cairo. Di recente si è invece trasferita in Brasile che è diventata la sua seconda casa.



Lei è Ashibah, dj, produttrice e cantante, indubbiamente tra gli artisti da non perdere della musica dance. Dopo il grande successo della data dello scorso anno, il prossimo sabato 3 agosto ritorna a grande richiesta al Canneto beach di Leporano, in provincia di Taranto, nell’ambito della rassegna “Canneto Sound Fusion” con la partnership di ITS Academy Mobilità.





La sua produzione è un mix di scrittura e composizione che, unite alla musicalità unica, stanno rompendo gli schemi standard della musica house. Tra i suoi successi, “Devotion” e “On the Line” con Saffron Stone. Ha già registrato pubblicazioni con D4DNCE, Realm Records, Nothing Else Matters, Armada e ha collaborato con Beatport Sounds e Loopcloud per portare ai produttori il suo pacchetto di debutto “4.E.V.E.R”.

Ma non è tutto: è stata anche selezionata per partecipare all’edizione 2024 di Tomorrowland, in Belgio, considerato a tutti gli effetti tra i festival di musica elettronica più importanti al mondo. A seguire, si balla con i djs Giorgio Vinciguerra e EightySeven. Costo del biglietto in prevendita, acquistabile sull’app “Canneto Beach”, 15 euro con consumazione.