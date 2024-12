Taranto, variazioni di orari e percorsi degli autobus di città a San Silvestro e Capodanno

Taranto, comunicazione di Kyma Mobilità riguardante le variazioni disposte in vista di Capodanno:

‘Nella giornata di martedì 31 dicembre 2024 San Silvestro è stata disposta una interdizione del traffico veicolare su via Berardi, su Corso Due Mari e su via Principe Amedeo nel tratto compreso tra via Massari e via Giovinazzi, pertanto dalle ore 12.00 alle ore 18.00 i percorsi delle linee urbane e suburbane degli autobus di Kyma Mobilità subiranno variazioni. Nella stessa serata, inoltre, saranno anticipate le ultime partenze delle corse per fine servizio.

Nella giornata di mercoledì 1° gennaio 2025 Capodanno il servizio degli autobus sarà interrotto alle ore 14:00 per poi riprendere alle ore 18.00 e proseguire fino alle 23.00; per l’intera giornata l’area del centro commerciale Porte dello Jonio sarà chiusa e, pertanto, nessuna corsa devierà per tale località.

Nella serata della stessa giornata di mercoledì 1° gennaio Capodanno, infine, in relazione alla manifestazione per i festeggiamenti per il nuovo anno denominata “Welcome 2025” è stata interdetta la circolazione veicolare su Piazza Castello, Discesa Vasto, nonché sul Corso Vittorio Emanuele II (ringhiera), pertanto dalle ore 18.00 alle ore 24.00, i percorsi delle linee urbane e suburbane subiranno variazioni

Sul sito www.kymamobilita.it e sulle pagine social aziendali sono riportate in dettaglio tutte le informazioni’