Da Turchia e Macedonia… a Fragagnano, sedici giovani impegnati in un progetto

Sino al 14 dicembre, sedici ragazzi ospiti a Fragagnano saranno impegnati in una serie di attività con la gente del posto. Un’intera settimana dedicata al valore della gentilezza. Accade in Puglia, su iniziativa della Pro Loco di Fragagnano – in provincia di Taranto – promotrice di un progetto interamente dedicato ai più giovani.

Per l’occasione, dal 7 dicembre scorso e sino al prossimo 14 dicembre prossimi sono ospiti della cittadina in provincia di Taranto 8 ragazzi dalla Turchia e altrettanti dalla Macedonia, accompagnati da 4 team leader, impegnati in una serie di attività con la popolazione locale. «Vogliamo far riconoscere e riportare in luce quei gesti di gentilezza – commenta la presidente della Pro Loco, Nunzia Digiacomo – che spesso a causa della fretta tendiamo a dimenticare».

I giovani coinvolti nell’iniziativa “Born to be kind” hanno tra i 15 e i 18 anni. L’idea è nata durante alcuni incontri promossi tempo fa dalla biblioteca di Fragagnano.

Punto di partenza sono le metodologie non formali, in grado di stimolare maggiormente la fiducia in sé stessi e l’interazione, ma anche il coinvolgimento nelle attività sociali e nella partecipazione attiva alla vita della comunità. Da questo punto di vista, l’arte è uno strumento efficace ed è per questa ragione che, durante questi sette giorni, i protagonisti lavoreranno insieme per realizzare uno spazio artístico presso la biblioteca, creando un piccolo Museo della Felicità. Il progetto, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Gioventù, è stato presentato sabato scorso 7 dicembre alle ore 19:30 nell’aula consiliare di Fragagnano, alla presenza delle istituzioni locali.

Dal giorno successivo, sono entrate poi nel vivo le attività: dalla visita guidata nel centro storico di Fragagnano, con guida turistica in inglese, a quella ad Alberobello, passando per poetry slam con una poetessa milanese, yoga e workshop di ceramica. In quest’ultima attività sono guidati dal maestro torniante Fabio Lenti in collaborazione con i ragazzi diversamente abili della cooperativa sociale Acca Muta che creeranno dei manufatti su cui incidere gli “haiku” (brevi versi) sulla gentilezza.

“Per il progetto – si legge nella nota – la Pro Loco ringrazia: don Ezio Succa, Cinzia Marzo per la collaborazione nell’organizzazione, il comune di Fragagnano nelle persone del sindaco Giuseppe Fischetti e dell’assessora alla Cultura Lucia Traetta, le dame dell’uncinetto fragagnanesi, i soci Pro Loco, i volontari del servizio civile Gioele Tomaselli e Melissa Bizzarro, il gruppo delle ex allieve di Fragagnano, il circolo “C. Tomaselli”, Pino Vitale dell’associazione L’Altravoce, l’istituto salesiano Madre Mazzarello”.

Nella foto Fabio Lenti al lavoro (Immagine diffusa dall’ufficio stampa).