Manduria, diploma all’Einaudi: corsi serali per adulti 

Prendono il via a Manduria, nell’Istituto “Luigi Einaudi”, le iscrizioni ai corsi serali di istruzione per gli adulti per gli indirizzi di Amministrazione Finanza e Marketing e Agricoltura e Sviluppo rurale, settori chiave della società contemporanea, fondamentali per lo sviluppo sostenibile e l’innovazione, con un approccio pratico e aggiornato, in linea con le ultime tendenze e tecnologie.



‘Le attività didattiche proposte al serale – si legge nella nota – sono dedicate a chi desidera ampliare le proprie competenze, ricollocarsi nel mondo del lavoro o, più semplicemente, riappropriarsi di un’opportunità perduta in passato. Questi corsi si rivolgono ad adulti di tutte le età, a partire dal sedicesimo anno. Da quest’anno i genitori che frequentano i corsi serali possono usufruire di un servizio di assistenza e accoglienza per i propri figli minori. Le iscrizioni per l’anno scolastico in corso sono ancora aperte ed è possibile accedervi fino al 15.10.2024. Per maggiori informazioni sui programmi didattici, le discipline, i requisiti di accesso è possibile rivolgersi alla segreteria didattica, tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 13:30 oppure telefonare al numero 0999711152 o al 349-2428638’.