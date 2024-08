Grottaglie, Orecchiette nelle ‘nchiosce – on the road: il programma

Per i ticket delle degustazioni, e delle bevande, in ogni postazione sarà disponibile il servizio di prevendita per evitare lunghe code.

Il percorso gastronomico troverà spazio nelle ‘nchiosce, ma anche in antiche residenze e b&b presenti nel centro storico.



Sono previste tre aree parcheggio: zona industriale per chi arriva da Taranto e San Giorgio Jonico (con bus navetta gratuito); zona stadio per chi arriva da Brindisi-Francavilla Fontana (con bus navetta gratuito); palazzetto dello sport Campitelli per chi arriva da Martina Franca – Valle d’Itria (con bus navetta gratuito); zona cimitero per chi arriva da Montemesola-Crispiano (a piedi).

Dalle ore 19, si potrà accedere dagli ingressi: Castello, via Garibaldi, piazza Rossano, Sant’Antonio, via Vittorio Emanuele II.

È tutto pronto nel centro storico di Grottaglie, nel cuore del Tarantino, per accogliere la decima edizione di “Orecchiette nelle ‘nchiosce – on the road”, l’evento culinario straordinario che si terrà il 6 e 7 agosto 2024 . Con i suoi vicoli bianchi – chiamati ‘nchiosce – e le dimore storiche dell’antico centro, la città delle ceramiche si trasformerà in un percorso gastronomico che celebra la ricca tradizione culinaria pugliese e le sue più recenti rivisitazioni.

Undici chef prenderanno parte a questa grande kermesse enogastronomica.





Non mancheranno i momenti dedicati all’inclusione e alla solidarietà: ad Orecchiette nelle ‘nchiosce 2024 ci sarà anche “Orecchiette, la pasta che vorrei”, laboratorio di inclusione sociale di ragazzi autistici, attivo ad Ostuni.





Artisti di strada, dj set e gruppi musicali garantiranno un’atmosfera vivace e divertente per tutta la durata dell’evento. Ci sarà la tradizionale postazione live di “Radiorecchiette” e le due serate saranno caratterizzate da un programma di eventi: il 6 agosto, si esibirà la Skanderground Band; il 7 agosto sarà sul palco Franco Cosa, con il suo “Franco Cosa show”.

Il palco sarà allestito in piazza Regina Margherita. Nella manifestazione, ci sarà anche un omaggio a Walter Chiari.

Il grande artista di origini grottagliesi sarà ricordato dall’attore e regista Alfredo Traversa, con il suo “sarchiapone”.

Altri spettacoli si terranno nelle ‘nchiosce, animate dai Pizzicati int’allu core e dagli Swing Jazzati.

Orecchiette nelle ‘nchiosce – on the road” è organizzato dall’associazione Le Idee non Mancano APS di Cosimo Sanarica ed è un progetto realizzato con il contributo della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con il patrocinio di Comune di Grottaglie, Gal Magna Grecia, Slow Food Grottaglie Vigne e Ceramiche, Salento delle Murge, Pro loco Grottaglie, Dis Education e Asset Network APS.

Quest’anno l’evento vedrà anche la collaborazione del progetto internazionale Retrogusti – Food Tales, che curerà l’organizzazione di talk, dibattiti con esperti sul mondo delle orecchiette.

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.orecchiettenellenchiosce. com o la pagina Facebook www.facebook.com/ orecchiettenellenchiosce.