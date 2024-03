Taranto, l’8 marzo la ‘prima’ del Bac

Taranto, venerdì 8 marzo alle 10 sarà inaugurato il piazzale dei BAC – Parco della Musica, nell’area degli ex Baraccamenti Cattolica in via Di Palma.

‘L’inaugurazione sarà una grande festa accessibile a tutta la comunità, ingresso libero e gratuito – si legge nella nota di Palazzo di Città – per condividere questo importante momento: una giornata che, fino alle ore 15.00, vedrà alternarsi momenti di approfondimento e di intrattenimento’.

A seguito del tradizionale taglio del nastro, previsti gli interventi istituzionali di sindaco e assessori comunali. Poi, un breve intermezzo musicale a cura dell’Orchestra Giovanile della Magna Grecia.

Saranno allestiti spazi espositivi in cui si terranno ulteriori talk tematici di approfondimento, ‘con un focus particolare sulla “Giornata internazionale della Donna”: il Dipartimento Prevenzione dell’ASL di Taranto promuoverà tutte le attività a favore delle donne, in particolare vaccinazioni e screening oncologici, mentre l’Associazione Alzaia illustrerà le opportunità offerte dal Centro Antiviolenza del Comune di Taranto in co-gestione con SudEst Donne. Al contempo, la Biblioteca Comunale “Pietro Acclavio” promuoverà le proprie attività a favore della cittadinanza’. Presente anche uno stand del progetto CALLIOPE – Casa delle tecnologie Emergenti. Spazio anche all’intrattenimento, al cibo e alla musica per famiglie e ragazzi, con Armando Carrera, piano e voce, l’esibizione live della band “Spaghetti Brothers” e un djset conclusivo.