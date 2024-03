Nuova Orizzonti vince e si concentra sulla trasferta di Salerno

Vincere aiuta a vincere. Così, anche se la Nuovi Orizzonti non ha nulla da chiedere alla fase a orologio, perché già qualificata ai playoff, l’ultimo successo giova non poco delle ragazze di coach Orlando che hanno sconfitto agevolmente la New Cap Marigliano (76-43).

Ottima prova corale e intensità difensiva. Ampie rotazioni con il coinvolgimento delle under, premiate inoltre per l’eccezionale cammino compiuto nel campionato di serie C (12 vittorie su 12 incontri e accesso al Concentramento Interzonale U19); alla festa ha preso parte anche capitan Gismondi rientrata dopo l’infortunio.

La seconda vittoria nella seconda fase del torneo del campionato di serie B rappresenta il miglior viatico per la delicatissima trasferta di Salerno, in programma al Palasilvestri, sabato prossimo 9 marzo (foto Leva diffusa dall’ufficio stampa della Nuova Orizzonti).