Jingle Bell Rock, la tre giorni di Spazioporto a Porta Napoli

La magia del Natale vissuto nelle periferie.

Questo l’obiettivo del “Jingle Bell Rock”, il festival multidisciplinare organizzato dall’Associazione AFO6, in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione, che si svolgerà dal 15 al 17 dicembre con accesso gratuito nello Spazioporto di Taranto in via Niceforo Foca 28 (zona Porta Napoli).





Periferia protagonista per tre giorni del «Natale» a Taranto con concerti, dj set e mercatini dove sarà possibile acquistare regali da artigiani provenienti dall’intera regione.

Il progetto, finanziato dal “PIANO DI RIGENERAZIONE SOCIALE PER L’AREA DI TARANTO” approvato con Decreto del 07/08/2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, ‘propone un cartellone capace di attrarre spettatori anche da fuori provincia, valorizzando così ulteriormente la recente “vocazione creativa” della zona che negli ultimi anni ha visto nascere sale concerto, attività artigianali, jazz club e luoghi di aggregazione multiculturale e che ambisce a trasformarsi in un vero e proprio polmone culturale incastrato tra due zone complicate come Tamburi e Porta Napoli. Il festival si pone come obiettivo anche quello di coinvolgere molte di queste attività in un’azione comune di valorizzazione dei luoghi – si legge nella nota di Afo6 – Un evento in grado di rafforzare il senso di appartenenza della comunità locale e dei giovani dei quartieri adiacenti, azione peraltro già condotta negli ultimi due anni grazie alle diverse attività condotte presso lo “Spazioporto/ Cineporto di Taranto Apulia Film Commission” che ha organizzato diversi eventi e appuntamenti di aggregazione sociale coinvolgendo i ragazzi di tutte le estrazioni sociali e diversi partner’.

Il festival ha scelto una line-up che passerà dal hip-hop e rap dei romani Assalti Frontali (Giovedì 15 dicembre) al pop contemporaneo di N.A.I.P NessunArtistaInParticolare (venerdì 16 ) fino ad arrivare alle sonorità indie-elettroniche del producer e dj salentino Populous (sabato 17 dicembre).

‘A tutto questo si aggiunge il lavoro condotto dalle altre e diverse realtà imprenditoriali e artistiche che hanno deciso di investire in “Porta Napoli” in questi anni e che in gran parte sono coinvolte in “Jingle Bell Rock” in un lavoro di grande sinergia. La cura dell’area mercatale è infatti appannaggio dei ragazzi de La Factory di Taranto, l’hub creativo, showroom, Expo Gallery anch’esso presente in Via Niceforo Foca che da sempre organizza anche mostre e piccoli eventi. Il festival sarà non solo l’occasione per incentivare all’acquisto di doni natalizi nel quartiere periferico ma anche per lavorare in sinergia con le attività commerciali di ristorazione della zona nell’ottica della rinascita culturale di Porta Napoli’.

Il programma della tre giorni

Giovedì 15 dicembre (Ingresso Libero)

Dalle ore 19 fino a chiusura evento: Mercatino curato da La Factory in Via Niceforo Foca

Ore 20,30: “Dancing in The Street” (Dj set in strada)

Ore 21,30: Live – Assalti Frontali (Spazioporto, sala interna)

Venerdì 16 dicembre (Ingresso Libero)

Dalle ore 19 fino a chiusura evento: Mercatino curato da La Factory in Via Niceforo Foca

Ore 20,30: “Dancing in the street” (Dj set in strada)

Ore 21,30: Live – N.A.I.P. (Spazioporto, Sala Interna)

Sabato 17 dicembre (Ingresso Libero)

Dalle ore 10,30 per tutta la giornata: Mercatino curato da La Factory in Via Niceforo Foca

Ore 20,30: Dancing in the street (Dj set in strada)

Ore 21,30: Dj Set – Populous (Spazioporto, Sala Interna)

Il mercatino de La Factory proseguirà anche nella giornata di domenica 18

Per informazioni: Spazioporto 0992227218 – 35161811