8 marzo al Museo MArTA di Taranto

Nella Giornata Internazionale dei diritti delle donne del prossimo 8 marzo, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA organizza due attività di approfondimento dedicate a bambini e adulti.





Alle 16.30, di venerdì 8 marzo il personale del Museo MArTA realizzerà un’esperienza didattica della durata di circa un’ora e mezza, riservata a bambine e bambini dai 6 ai 12 anni, accompagnati da almeno un adulto e per un massimo di 15 partecipanti. La visita tematica si intitola: “Quando nasceva una bambina. Storie di infanzia e pubertà nell’antichità”. I riti e le tradizioni relativi all’infanzia e al passaggio all’età adulta, saranno esposti durante il percorso che i giovani visitatori potranno compiere tra giocattoli dell’antichità, bambole in terracotta, monili e oggetti legati alla cosmesi.





Al termine della visita i piccoli visitatori potranno partecipare a un laboratorio creativo in cui si realizzeranno bracciali, coroncine, collane o ventagli ispirati ai reperti in esposizione al MArTA. Sempre venerdì 8 marzo, ma alle 17.00, l’altra proposta del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, riguarda gli adulti con un focus dedicato alla condizione femminile e alla sua evoluzione nel tempo.

Quando l’arte incontra il diritto: la condizione femminile dei reperti archeologici del MArTA”, questo il titolo della attività della durata di due ore e destinata ad un massimo di 25 persone. Nel corso dell’incontro si esplorerà il ruolo della donna dall’antichità ai giorni nostri, attraverso un’analisi dell’influenza dei valori della società sull’arte e sul diritto penale. I reperti esposti nel museo saranno letti per l’occasione in chiave penalistica, mettendo in luce anche il contesto giuridico sociale di ogni epoca.





Come previsto dal Ministero della Cultura tutte le attività in questione e l’ingresso nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi della cultura dello Stato, saranno gratuiti per le donne.

Per gli altri visitatori la giornata dell’8 marzo rimane a pagamento, al costo di 10 euro, salvo le gratuità o le riduzioni previste dalla legge e dalla Convenzioni del Museo. Per l’acquisto dei ticket di ingresso si può consultare il sito www.museotaranto.cultura.gov. it e accedere all’area “Biglietteria”.

Nella stessa giornata, in diversi orari, sono inoltre previste visite tematiche a pagamento dedicate alla scoperta della figura femminile a cura della società Aditusconcessionaria per i servizi aggiuntivi del MArTA. Queste visite possono essere prenotate sul sito dell’Aditus alla sezione https://aditusculture.com/esperienze/taranto/tour-visite-guidate/la-donna-nella-societa .

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto osserverà, anche in queste giornate, il seguente orario: dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso prenotabile alle ore 19.00).