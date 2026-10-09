11 ottobre, Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

Domenica 11 ottobre sarà la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo. FAMU2026 sarà celebrata anche quest’anno all’interno del Museo archeologico nazionale di Taranto offrendo alle famiglie l’opportunità di vivere l’esperienza museale scoprendo anche nuove dinamiche di fruizione culturale.

La scia che il MArTA continua a seguire è quella dedicata all’atletismo con due offerte di visita dedicate sia ai grandi che ai piccini.

Mentre, infatti, continua ad essere allestita al secondo piano del MArTA (alle spalle della Sala I) la mostra “L’Arte della Vittoria. Atleti e competizioni nel Mediterraneo“, nel chiostro e nelle sale al pian terreno l’offerta per i bambini dai 6 ai 12 anni, riguarderà un laboratorio dedicato allo sport nel mondo antico, l’originale percorso multisensoriale e prove pratiche di lancio del disco o salto in lungo con gli halteres.

Ancora una volta il Museo archeologico nazionale di Taranto si propone al pubblico dei visitatori plasmando l’offerta sulla base del pubblico e avendo attenzione soprattutto verso i giovanissimi.

Nella mostra “L’Arte della Vittoria” espone anche reperti dai depositi del Museo collegati al mondo dell’atletismo tarantino, testimonianze significative legate alle pratiche atletiche antiche, espressione di una visione aristocratica che aspirava ad un modello di perfezione fisica e morale.

Nel corso della visita al Museo sarà possibile osservare da vicino l’unicum mondiale della Tomba dell’Atleta: il sepolcro nel quale si conservano le spoglie mortali dell’ignoto atleta che morì a Taranto agli inizi del V secolo a.C.

Il laboratorio per i più piccoli si svolgerà alle ore 10.30 e sarà opportuno prenotarsi allo 099.4532112. Il laboratorio è gratuito e la visita per gli adulti accompagnatori è inserita nel regolare biglietto di ingresso al Museo di 10 euro. Le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento posti.

Sempre nella giornata di domenica 11 ottobre nell’ambito del progetto di valorizzazione delle collezioni, la funzionaria restauratrice del MArTA, Anita Bressan, svolgerà alle 10.30 e alle 12.00 un approfondimento tematico sulle nuove ricerche in corso sulla Tomba dell’Atleta. Nel corso dell’incontro per cui è necessario prenotarsi in anticipo allo 099.4532112 (fino ad esaurimento posti), saranno presentati i risultati delle analisi sulla policromia del sarcofago e le nuove indagini scientifiche condotte sui resti scheletrici dell’Atleta di Taranto, grazie allo studio del suo DNA estratto da un dente. L’approfondimento è inserito nel regolare costo del biglietto di ingresso al Museo.