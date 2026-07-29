Giochi del Mediterraneo, le info sui biglietti delle gare di calcio

Da domani, giovedì 30 luglio, a partire dalle ore 15:00, comincerà su Vivaticket la vendita dei biglietti per le partite di calcio dei XX Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026.

Gli stadi interessati saranno:

• Stadio Iacovone, Taranto

• Stadio Fanuzzi, Brindisi

• Stadio Ettore Giardiniero, Lecce

• Stadio Giovanni Paolo II, Francavilla Fontana

I prezzi saranno di 5 euro per le gare di qualificazione e di 10 euro per semifinali e finali.

I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente attraverso la piattaforma Vivaticket, secondo le modalità già adottate per la vendita dei tagliandi delle altre discipline in programma

ai Giochi. il calendario completo delle partite è disponibile al seguente link: