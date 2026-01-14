Taranto 2026: accordo con Confcommercio, Fipe e Federalberghi Extra

Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, il Comitato Organizzatore ha sottoscritto un accordo di collaborazione con Confcommercio – Imprese per l’Italia – Taranto, FIPE – Federazione Pubblici Esercizi – Taranto e Federalberghi Taranto Extra, finalizzato al coordinamento dei servizi di ospitalità, ristorazione e promozione dell’evento.



L’accordo, sottoscritto da Carlo Molfetta, direttore generale OCMG, Giuseppe Spadafino, vicepresidente vicario di Confcommercio – Imprese per l’Italia – Taranto, Antonio Salamina, presidente provinciale FIPE – Federazione Pubblici Esercizi – Taranto e Cosimo Miola, presidente di FederalberghiTaranto Extra, ‘si inserisce in continuità e a rafforzamento dell’accordo siglato lo scorso dicembre con Federalberghi Taranto e Federalberghi Puglia – si legge nella nota finale – dedicato al sistema di accoglienza del personale tecnico e logistico dei Giochi. Un percorso progressivo che consolida il ruolo delle associazioni di categoria come partner fondamentali per la riuscita dell’evento’.



Il nuovo accordo amplia il raggio d’azione, puntando su un coinvolgimento strutturato del tessuto imprenditoriale locale attraverso il programma “Mare Nostrum”, ‘pensato per rendere le imprese associate protagoniste attive dei Giochi, favorendo una partecipazione diffusa e visibile sul territorio’.

Le aziende che aderiranno al programma potranno ottenere la qualifica ufficiale di partner “Mare Nostrum”, entrando a far parte in modo attivo del racconto dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.



‘Un’opportunità – si legge nella nota del Comitato – per condividere visibilità, valori e partecipazione, contribuendo alla promozione dell’Evento attraverso una presenza coordinata sul territorio, e diventando un punto di riferimento per cittadini, visitatori e comunità durante i Giochi’

«Stiamo costruendo un sistema territoriale solido, partecipato e coerente con la visione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026», ha dichiarato Massimo Ferrarese, presidente del Comitato Organizzatore. «Dopo l’accordo con Federalberghi per l’accoglienza del personale tecnico, questa nuova intesa amplia il coinvolgimento delle imprese e dei servizi, rendendo il territorio parte integrante dell’Evento. I Giochi non saranno solo ospitati a Taranto e in Puglia: saranno vissuti, condivisi e costruiti insieme alla comunità economica locale».

Sul valore dell’intesa per il sistema economico locale Giuseppe Spadafino, vicepresidente vicario di Confcommercio Taranto ha dichiarato: «Confcommercio Taranto esprime grande soddisfazione per l’accordo raggiunto con il Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, frutto di un confronto costruttivo e orientato alla valorizzazione del territorio. L’intesa rappresenta un risultato importante, in quanto consente di coinvolgere attivamente le attività commerciali locali nell’ambito di un evento sportivo di grande rilievo, creando sinergie positive tra sport, economia e comunità. Questo accordo conferma la volontà condivisa di promuovere il territorio, offrendo nuove opportunità di visibilità e partecipazione agli operatori locali, contribuendo allo sviluppo economico e sociale dell’area.»

A evidenziare il ruolo dell’accoglienza è stato Cosimo Miola, presidente provinciale Federalberghi Extra Confcommercio Taranto: «L’accordo raggiunto consentirà il coinvolgimento le attività ricettive del territorio in un importante evento sportivo. L’intesa valorizza il ruolo dell’accoglienza locale, creando un’opportunità concreta di promozione e sviluppo per il comparto turistico. Un risultato significativo che rafforza il legame tra sport, territorio ed economia locale.»

Antonio Salamina, presidente provinciale FIPE Confcommercio Taranto ha sottolineato: «Il coinvolgimento di Fipe Ristorazione Confcommercio Taranto in questo importante evento sportivo offre una vetrina prestigiosa alla ristorazione locale, valorizza le eccellenze locali e rafforza il legame tra sport, tradizione enogastronomica ed economia del territorio.»