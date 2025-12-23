Taranto, in Città Vecchia la Notte Bianca degli Ipogei

Notte Bianca degli Ipogei a Taranto: sabato 27 dicembre dalle 19 a mezzanotte, in città vecchia sarà possibile visitare sette ipogei, aperti in contemporanea e in via straordinaria proprio per questa occasione (foto diffusa dall’ufficio stampa dell’evento).



In questa edizione saranno visitabili gli ipogei dei palazzi Galeota, Spartera, Stola, Portacci, Antonelli, le scuderie di Palazzo Pantaleo e la Casa natia di Sant’Egidio.

Un unico ticket (al costo di 8 euro, gratis per i bimbi sotto i 12 anni) e la possibilità di muoversi in autonomia tra vicoli e piazzette seguendo una mappa che condurrà i visitatori alla scoperta dei vari ipogei. «Nelle scorse edizioni – raccontano i promotori – abbiamo accolto migliaia di persone provenienti anche da altre regioni e nazioni. Questo progetto nasce dalla volontà di far conoscere alcuni tra i più significativi ambienti sotterranei di quella che fu l’Acropoli greca. In questo percorso è possibile ammirare tagli di cava e blocchi di età greca, resti di strutture romane e medievali. Sin dall’età greca, infatti, si è cavato il banco roccioso dell’attuale città vecchia, ottenendo sia materiale da costruzione per gli edifici superiori che ambienti sotterranei utilizzati per i più svariati scopi: produttivi, abitativi, cultuali, ricoveri per animali. Appunto, gli ipogei».

Uno degli aspetti innovativi dell’iniziativa è legato al fatto che non si tratta di una visita guidata tradizionale. I visitatori possono muoversi in maniera autonoma raggiungendo i vari punti di interesse. Qui, ad attenderli, ci sarà personale specializzato che fornirà informazioni sul luogo e la sua storia. Il giorno dell’evento, a partire dalle 18:30, all’Info Point sarà possibile convertire la prenotazione on line in ticket cartaceo ritirando anche la mappa.

A causa della conformazione degli ambienti, l’attività è sconsigliata a portatori di disabilità motorie. I biglietti possono essere acquistati online: https://bit.ly/NotteBiancaIpogei o in contanti all’Info Point accanto al ponte Girevole.



Per info: 388.7848371. La Notte Bianca degli Ipogei rientra nel cartellone di eventi “Natale Diffuso”, organizzato dalla rete dal basso di associazioni culturali ed enti del terzo settore, e ha il patrocinio di Confcommercio Taranto.