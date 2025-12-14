Calcio, Sport
Il Taranto vince a Gallipoli
Sembrava si stesse incanalando verso un inutile 0-0… invece Loiodice e poi Aguilera hanno sfoderato due reti che valgono tre punti.
Il Taranto vince così a Gallipoli e resta sul podio dell’Eccellenza.
GALLIPOLI-TARANTO 0-2
RETI: 76’ Loiodice (T), 93’ Aguilera (T)
GALLIPOLI Menendez (85’ D. Salvadore); Marzio, De Petris, Vidal (88’ Fernandes), Sansò; Baitia, Bonoha, Magalhaes (85’ Carrozza); Paglialunga (85’ Denkovski); Molina (64’ Gonzalez), Camacho.
A disp: Scarpina, Minnella, Cardinales, Ayaydin.
All. Andrea Salvadore.
TARANTO
De Simone; Hadziosmanovic, Rizzo, Konate, Corallini (58’ Labianca); Zampa (10‘ Marino, 58’ Vukoja), Di Paolantonio, Incerti (58‘ Derosa); Losavio (73’ Aguilera), Trombino, Loiodice.
A disp: Fallani, Brunetti, Monetti, Russo.
All. Morea (Panarelli squalificato)
La foto ci è stata inviata da Cosimo Lenti, che ringraziamo.