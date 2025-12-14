Il Taranto vince a Gallipoli

Sembrava si stesse incanalando verso un inutile 0-0… invece Loiodice e poi Aguilera hanno sfoderato due reti che valgono tre punti.

Il Taranto vince così a Gallipoli e resta sul podio dell’Eccellenza.





GALLIPOLI-TARANTO 0-2

RETI: 76’ Loiodice (T), 93’ Aguilera (T)

GALLIPOLI Menendez (85’ D. Salvadore); Marzio, De Petris, Vidal (88’ Fernandes), Sansò; Baitia, Bonoha, Magalhaes (85’ Carrozza); Paglialunga (85’ Denkovski); Molina (64’ Gonzalez), Camacho.

A disp: Scarpina, Minnella, Cardinales, Ayaydin.

All. Andrea Salvadore.

TARANTO

De Simone; Hadziosmanovic, Rizzo, Konate, Corallini (58’ Labianca); Zampa (10‘ Marino, 58’ Vukoja), Di Paolantonio, Incerti (58‘ Derosa); Losavio (73’ Aguilera), Trombino, Loiodice.

A disp: Fallani, Brunetti, Monetti, Russo.

All. Morea (Panarelli squalificato)

