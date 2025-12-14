Memorie trafugate, in mostra al MarTA importanti reperti recuperati dai Carabinieri

Carabinieri e il MArTA di Taranto confezionano un regalo di Natale straordinario per chi ama la storia, la cultura, l’archeologia… e per tutta la cittadinanza.







Memorie trafugate, al MarTA in mostra importanti reperti recuperati dai Carabinieri

Sarà presentata martedì 16 dicembre – alle ore 9.45 – la mostra “Memorie trafugate. I reperti recuperati dal Comando Carabinieri TPC”: una selezione di venti opere, tra cui una monumentale testa di Athena in marmo (fine del III al II secolo a.C.), assegnate al Museo archeologico nazionale di Taranto e frutto di indagini e procedure giudiziarie iniziate nel 2000, che hanno consentito il rientro in patria di opere trafugate clandestinamente da un celebre trafficante internazionale e che il Metropolitan Museum di New York ha restituito all’Italia attraverso un costante rapporto di diplomazia culturale.

A presentare le opere, raccontando il percorso investigativo fino al rimpatrio, saranno la direttrice del Museo archeologico nazionale di Taranto, Stella Falzone, e il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Taranto, colonnello Antonio Marinucci.