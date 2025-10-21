“Qualcosa che brilla”, Michela Marzano alla Acclavio di Taranto

L’appuntamento è per giovedì prossimo 23 ottobre, alle 18.00, la Biblioteca civica “Pietro Acclavio” di Taranto.

Michela Marzano presenterà il suo ultimo romanzo “Qualcosa che brilla” (Rizzoli).

L’autrice dialogherà con Giulia Galli del Presidio del libro Dickens – Il Granaio e Gemma Lanzo del Soroptimist Club Taranto. L’evento è organizzato dalle due associazioni con il supporto della Regione Puglia e del Comune di Taranto.