Storie in 45 giri è il titolo dell’antologia pubblicata da Giulio Perrone Editore, il testo crea un legame ideale tra musica e racconto.



All’interno dell’antologia è presente c’è un testo di Luisa Campatelli: “Lo faccio solo per te”. Si ratta di un racconto ispirato alla storia The Koln Concert del pianista Keith Jarrett, il concerto perfetto nato da una serata storta e diventato leggenda.

La presentazione avrà luogo domani, sabato 18 ottobre, a partire dalle 18.30, al Caffè letterario-Cibo per la mente, in Città vecchia.

Sarà una serata dedicata alla magia tra storie e musica, impreziosita dal reading di Tiziana Risolo. Matteo Dusconi dialogherà con Luisa Campatelli.