Cartoline dall’Italia, se ne parla il 26 settembre alla Lega Navale

C’è anche la Città dei due mari nei racconti Cartoline dall’Italia, l’antologia pubblicata da Giulio Perrone Editore che sarà presentata venerdì 26 settembre prossimo a partire dalle 19 nela sede della Lega Navale di Taranto.

Cartoline è un viaggio che attraversa le strade d’Italia, raccontandole, attraverso le parole degli autori, le loro storie, i momenti impressi nella memoria o immaginati. A presentare la raccolta saranno le giornaliste e autrici Luisa Campatelli e Antonella De Biasi. All’appuntamento saranno presenti gli autori tarantini e pugliesi.

Le pagine su Taranto oltre che delle già citate De Biasi e Campatelli portano la firma di Simona Bardaro, Giuseppe Bovino, Serena Corrente, Eliana Del Trecco, Anna Fornaro, Paola Guarnieri, Anna Paola Lacatena, Paola Mancinelli, Gianni Minerva, Carla Natalicchio, Nunzio Panetta, Rossana Scudieri e Ida Vinci.

“Questo – si legge nella presentazione- è un viaggio che attraversa le strade accoglienti della bella Italia: da Torino a Catania, passando tra i grattacieli di Milano e la nebbia di Cremona, per poi salire l sull’ascensore di Castelletto a Genova, scorgere le torri di Bologna e il Duomo di Firenze, percepire l’affetto di Perugia, passeggiare a Roma e a Napoli al tramonto, scendere al mare di Bari, tuffarsi in quello di Taranto e raggiungere il Monte Pellegrino a Palermo; infine, giungere in altre località sparse di uno dei Paesi più suggestivi al mondo.

Cartoline dall’Italia vuole regalare al lettore un viaggio attraverso cui scoprire e riscoprire l’Italia. Abbiamo chiesto a diversi autori e autrici di mettersi alla prova scrivendo un racconto su un luogo o una città che hanno amato. Come sempre, ad accompagnarci saranno le loro storie”.

Appuntamento quindi il 26 settembre alla Lega Navale di Taranto, ingresso libero.