Prisma Taranto, comincia l’avventura in A2

La nuova stagione della Prisma Taranto è pronta a partire e i primi passi portano la firma di coach Graziosi, tra i più rapidi a raggiungere la città ionica.



Il tecnico, appena arrivato, ha voluto assicurarsi che al PalaFiom fosse tutto in ordine: sopralluogo al parquet, controllo degli spazi, prime sensazioni di quello che tornerà ad essere il fortino rossoblu.

Subito dopo, con il suo staff, è stato il momento dei primi briefing tecnici, indispensabili per gettare le basi del lavoro che accompagnerà la squadra nei prossimi mesi. Non è mancato anche un tour nel cuore di Taranto, utile ad ambientarsi e a respirare l’atmosfera di una città che vive di passione sportiva.

Il preludio della nuova avventura è già ricco di emozioni: visite mediche, presso lo studio fisioterapico Fisio Elite, visite mediche a 360° con i fisioterapisti Aldo e Francesco Portulano, il dott. Ortopedico Volpe, l’osteopata D’Aprile e il dott. Pisapia.

A seguire poi si sono svolte visite nutrizionistiche specializzate presso la farmacia dott. Settembrini, test atletici, abbracci e sorrisi tra vecchi compagni e nuovi arrivi. Il vero inizio scatterà oggi, giovedì 21, con il primo allenamento ufficiale, ma l’attesa cresce di ora in ora.

Un passaggio importante è stato fatto ieri sera alla Baia delle Zagare, dove la squadra si è trovata per il raduno ufficiale. A dare il benvenuto è stato il presidente Bongiovanni, pronto a trasmettere entusiasmo e carica in vista di una stagione che il club vuole affrontare con chiarezza e ambizione.

Articolo completo qui ⤵️