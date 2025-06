Medimex, ieri la chiusura con i Massive Attack. Appuntamento al 2026

I Massive Attack hanno chiuso ieri l’edizione 2025 del Medimex, sulla rotonda del lungomare di Taranto. Evento sold out.



Già annunciata la prossima edizione 2026, ancora a Taranto dal 16 al 20 giugno. Intanto è già tempo di bilanci, a poche ore dell’ultima nota…

‘L’edizione 2025 – si legge nella nota finale degli organizzatori – ha registrato grande partecipazione ai circa 70 appuntamenti in programma, importante copertura mediatica, oltre 1 milione di utenti raggiunti e 5 milioni di impressions sui social network (dati in aggiornamento), strutture ricettive sold out e notevole partecipazione di operatori del settore’.



Applauditissini i concerti sulla Rotonda del Lungomare di Taranto: di St. Vincent e Primal Scream, e ieri Massive Attack (sold out).





Grande successo, e tutto esaurito, per Le Strade del Mediterraneo progetto speciale di Antonio Diodato che ha visto in scena La Niña, Bab L’Bluz e Magalí Datzira al Castello Aragonese di Taranto.

Grande partecipazione agli showcase di Scuro, Cheema, Music Unite, TI, GIIN, Partinico Rose, Alex Cole, Natalia Abbascià, Ra di spina, Alessandro Campobasso Endless Trio, Gaia Mobilij, AVA Trio, Joe Allotta, Simoni:Teolis, Federico Nuti InFormal Setting e Marco Centasso UM/WELT.





Già numerosi i visitatori della mostra Amy Winehouse before Frank by Charles Moriarty, allestita sino al 6 luglio al MArTA,Museo Archeologico Nazionale di Taranto, con circa 50 immagini inedite per raccontare una delle artiste più amate degli ultimi decenni.



Di grande impatto On the road compilation, Projection Mapping Show opera originale di Roberto Santoro e Blending Pixelsrealizzata per il Medimex, che quest’anno ha ripercorso la storia della manifestazione e celebra pace e libertà. Notevole partecipazione ai Talk con Charles Moriarty, Canzoniere Grecanico Salentino e Marc Urselli e Teatro Fusco sold out per i Racconti Once in a lifetime: la storia dei Talking Heads a cura di Radio Medimex, Billie Holiday: Chasing the Scream a cura di Roberto Ottaviano, Bob Marley: Canzoni di Redenzione, a cura di Carlo Massarini, The Clash: (Canzoni di) Gioia e Rivoluzione, a cura di Carlo Massarini con Don Letts, e per la proiezione del documentario Blur: To The End con Cecile B e Dave Rowntree.

Anche in questa edizione importante attenzione ai giovani con la prima edizione di Medimex Music Business Management, percorso educational rivolto a neolaureati e laureandi under 30, realizzato in co-branding con 24ORE Business School e Medimex Music Factory, quest’anno in collaborazione con Warner Chappell Music Italiana, rivolta a giovani autori, produttori e compositori.



Circa 300 gli operatori musicali che hanno partecipato alle attività professionali che quest’anno hanno proposto un ricco calendario di panel, workshop, tavoli tematici e networking session.





Grande partecipazione anche per Medimex Book Stories, la sezione dedicata ai libri musicali che quest’anno ha ospitato Ermal Meta, Cristiano Godano, Erica Mou e Ghemon.

Medimex è un progetto Puglia Culture realizzato nell’ambito delle azioni di Puglia Sounds, il progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato a valere sul POC PUGLIA 2014/2020 I Asse VI Azione 6.8 nell’ambito dell’accordo tra Puglia Culture e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. Media Partner Rai Radio, Rai Radio 1, Rai Radio 2