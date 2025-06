Mediterraneo Slow, tre giorni a Taranto sul valore del cibo

È stato presentato a Bari, nella sala conferenze del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, il programma di Mediterraneo Slow, l’iniziativa promossa da Slow FoodItalia che dal 13 al 15 giugno 2025 trasformerà il centro di Taranto in un grande laboratorio a cielo aperto sul valore del cibo, dei prodotti agroalimentari e del pescato di Puglia come elemento di unione tra popoli, culture e territori.

L’evento è realizzato con il sostegno e la co-organizzazione della Regione Puglia-Dipartimento Agricoltura (Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali e Struttura di Progetto per l’Attuazione del Politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura – FEAMPA), del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e del Comune di Taranto, in stretta collaborazione con Slow Food Puglia e l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale.

Un festival diffuso nel cuore di Taranto

Per tre giorni, piazze e strade del centro di Taranto – piazza Garibaldi, piazza della Vittoria e piazza Maria Immacolata – ospiteranno un ricco programma di conferenze, show cooking, laboratori esperienziali, degustazioni, attività per famiglie e un grande Mercato della Terra e del Mare, con oltre 80 produttori artigianali e Presìdi Slow Food da tutta Italia, attivo dalle 17 alle 23.30.

Il programma si apre venerdì 13 giugno alle ore 18.00 con la conferenza inaugurale, a seguire il monologo multimediale Tropico Mediterraneo del giornalista Stefano Liberti.



Tra i tanti appuntamenti è in programma la celebrazione dei 25 anni della Guida agli Extravergini di Slow Food, la firma del protocollo tra Slow Food e il Parco delle Cinque Terre, i laboratori sulla pesca sostenibile, gli otto show cooking con protagonisti il pescato dei mari e delle acque pugliesi, partendo dalla cozza tarantina PresìdioSlow Food e i prodotti agroalimentari pugliesi.

Per i più piccoli sarà attiva l’area Gioca e impara nel giardino di piazza Garibaldi dalle 18:00 alle 23:00, con attività a loro dedicate per avvicinarli alle tematiche del cibo e in particolare del pescato buono, pulito e giusto.

Il 13, 14 e 15 giugno le mattinate di Mediterraneo Slow saranno dedicate ad una serie di eventi “off” che porteranno i partecipanti a scoprire le meraviglie naturalistiche e paesaggistiche del territorio tarantino, tra escursioni, birdwatching, visite alle saline e alle aree marine protette.

Per Mediterraneo Slow sarà attiva l’area di parcheggio in piazzale Democrate, con le navette di collegamento verso il centro di Taranto operative fino alla mezzanotte: a questo link tutte le altre informazioni utili sulle aree del centro di Taranto coinvolte nella manifestazione e per il parcheggio su strada https://www.slowfood.it/mediterraneo-slow/info-utili/

Alla conferenza stampa sono intervenuti Donato Pentassuglia, assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Giuliana Perrotta, commissario straordinario del Comune di Taranto, Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia, Marcello Longo, presidente onorario di Slow Food Puglia, e Massimo Borrelli, responsabile relazioni esterne di Slow Food Italia.