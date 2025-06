Semifinale playoff: col Pescara 3-3 al PalaMazzola, New Taranto dovrà vincere al ritorno

New Taranto raggiunta sul 3-3 dall’Academy Pescara a novanta secondi dal triplice fischio. Dinanzi ai 1500 spettatori delPalaMazzola, nella gara d’andata della semifinale playoff della Serie A2 Élite di calcio a 5.



I rossoblù partono forte ma non riescono a chiudere i conti, concedendo agli abruzzesi il pari che li pone in vantaggio in vista della sfida di ritorno.



L’avvio di gara è tutto di marca ionica: la formazione di Tomassini entra in campo con grande determinazione e, nel giro di nove minuti, si porta sul doppio vantaggio.



Al 5’, Grandinetti sblocca il risultato con un pressing alto e una conclusione che sorprende Cilli. Passano altri quattro minuti e Lopes, su lungo lancio di Lupinella, anticipa tutti di testa per il 2-0.

Sembra l’inizio di una serata perfetta, ma l’Academy Pescara non ci sta e accorcia subito le distanze: al 10’, Rodriguez calcia una punizione che, deviata da Quinto, spiazza Lupinella e rimette in gioco i suoi. Si va così al riposo sul 2-1.

Nella ripresa, la New Taranto riparte con la stessa intensità e dopo appena 1’14” Giannace trova un gol da applausi, togliendo la ragnatela dall’incrocio dei pali per il nuovo +2. Ma l’Academy non si arrende e dal 7’ opta per il portiere di movimento. Una mossa che paga: al 12’30” è Coco Schmitt ad approfittare della superiorità numerica per firmare il 3-2. I rossoblù reagiscono colpendo un palo con Bottiglione e sfiorando il poker in almeno quattro occasioni ma la porta abruzzese resiste.



Nel finale, gli uomini di Palusci aumentano la pressione e a poco più di un minuto dalla sirena trovano il pareggio con Calderolli: è il 3-3 che chiude il match.

Tutto si deciderà nella gara di ritorno, in programma sabato 7 giugno alle 16 al PalaRigopiano.

Per accedere alla finalissima, la New Taranto dovrà vincere: ai padroni di casa, invece, basterà il pareggio (foto di Vanni Caputo diffusa dall’ufficio stampa della New Taranto).