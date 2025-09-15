Appuntamenti, Cooltura, Eventi
𝘓𝘶𝘤𝘪𝘰 𝘋𝘢𝘭𝘭𝘢, 𝘊𝘢𝘯𝘻𝘰𝘯𝘪 𝘪𝘯 𝘮𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢. Appuntamento a Taranto
Dopo il grande successo ottenuto presso l’Archivio di Stato di Bologna, “𝘈 𝘷𝘰𝘭𝘵𝘦 𝘣𝘢𝘴𝘵𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘤𝘢𝘯𝘻𝘰𝘯𝘦. 𝘓𝘶𝘤𝘪𝘰 𝘋𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘊𝘢𝘯𝘻𝘰𝘯𝘪 𝘪𝘯 𝘮𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢”, arriva a Taranto, nel nuovo spazio denominato “𝗘𝘅 𝗗𝗲𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗼” in via Niceforo Foca 30, (📍) a 20 metri dallo 𝗦𝗣𝗔𝗭𝗜𝗢𝗣𝗢𝗥𝗧𝗢 nel quartiere Porta Napoli.
🗓️ 𝗗𝗮𝗹 𝟭𝟯 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗮𝗹 𝟯𝟭 𝗱𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 si potrà visitare la mostra immersiva dedicata a 𝗟𝘂𝗰𝗶𝗼 𝗗𝗮𝗹𝗹𝗮 realizzata dal pittore, urban e sound artist 𝗞𝗼𝘁𝗲̀ ( Antonio Cotecchia), ideata e curata da 𝗔𝗿𝘁𝗲𝗩𝗶𝘃𝗮 𝗘𝘁𝘀 e prodotta per Taranto da 𝗔𝗙𝗢𝟲 𝗔𝗣𝗦.
🤩 𝗟’𝗮𝗽𝗲𝗿𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝘃𝗲𝗿𝗿𝗮̀ 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗲𝗱𝘂𝘁𝗮 𝗱𝗮 𝘂𝗻 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗶 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗮̀ 𝗶𝗹 𝟭𝟮 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲.
𝗔𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮/𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘀𝗮𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗮𝗳𝗳𝗶𝗮𝗻𝗰𝗮𝘁𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗱𝗶 𝗮𝗽𝗽𝘂𝗻𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗲 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗳𝗲𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶: 𝗽𝗿𝗼𝗶𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶, 𝘄𝗼𝗿𝗸𝘀𝗵𝗼𝗽, 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗲 𝘁𝗮𝗹𝗸, 𝗶𝗹 𝗰𝘂𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮 𝘃𝗲𝗿𝗿𝗮̀ 𝘀𝘃𝗲𝗹𝗮𝘁𝗼 𝗻𝗲𝗶 𝗽𝗿𝗼𝘀𝘀𝗶𝗺𝗶 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶.
🎟️ I biglietti sono disponibili ON LINE su:
𝗩𝗶𝘃𝗮𝘁𝗶𝗰𝗸𝗲𝘁 https://www.vivaticket.com/it/ticket/a-volte-basta-una-canzone-lucio-dalla-canzoni-in-mostra/271464
Il progetto è realizzato con il contributo finanziario del Consiglio regionale della Puglia.